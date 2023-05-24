Булыкин считает, что Карасев не допускал явных ошибок в дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Я думаю, явных ошибок у Карасева не было. Всегда у двух команд есть вопросы к судьям. Бывает, что даже футболисты не понимают некоторых трактовок. Я склонен судьям доверять. У них иногда бывают ошибки, но и футболисты ошибаются. Надо играть, не опускать руки», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

24 мая Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Карасев ошибочно отменил гол «Спартака» в ворота армейцев на 21-й минуте матча, а также ошибочно удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.