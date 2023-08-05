Песьяков: «Ничья с «Зенитом» не может быть неудачей»

Сегодня, 01:45
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о старте сезона для ростовской команды.
«Победы над «Факелом» и «Рубином» были непростыми, но они достигнуты. А ничья с «Зенитом», понятное дело, не может быть неудачей — все-таки спаслись в концовке от поражения в матче с чемпионом пяти последних сезонов. А могли и выиграть. Но свое мы забрали. Немалую часть матча провели очень хорошо. Не скажу, что были на голову сильнее, но в целом ничья — справедливый результат», — приводит слова Песьякова «Известия».
После двух матчей «Ростов» занимает шестое место в РПЛ, имея в активе 4 очка.