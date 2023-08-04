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Сегодня, 23:13

Ивич — о победе над «Пари НН»: «Нам повезло, когда у соперника было три хороших шанса, но он не забил»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в 3-м туре РПЛ.

«Дело в том, что мы такая команда – создавать 10-15 шансов очень тяжело, нужно думать об этом реалистично, знать, чего мы хотим. Обеим командам сегодня было тяжело.

«Пари НН» создал больше моментов во втором тайме? В футболе команда играет как в атаке, так и в защите. Все зависит от соперника. Конечно, у них производились замены, свежие игроки выходили на поле, быстрее двигались на пространстве.

У нас, определенно, есть свои проблемы. Нам повезло, когда у соперника было три хороших шанса, но он не забил. Сейчас только начало, мы сыграли три игры в РПЛ, одну в Кубке. Ни одна из команд сейчас не может быть идеальной, но мы стараемся и становимся лучше», – сказал Ивич в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Оренбургом», а нижегородцы на своем поле примут «Ахмат».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Владимир Ивич
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