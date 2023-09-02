Сегодня, 15:06
Футбольный эксперт Алексей Петрушин назвал фаворита в поединке ЦСКА против «Зенита».
«Наберет ли ЦСКА очки? Это вопрос. Но Кубок я бы не брал за основу. Там играли резервисты. Состав у «Зенита» будет самый боевой. Питерцы, думаю, обыграют ЦСКА с разницей в один мяч. Как болельщики ЦСКА встретят Фернандеса? Думаю, что «бурно». На протяжении всей игры ему будут свистеть. Особенно, когда Марио будет с мячом. Болельщики такого не прощают в любой команде и любой стране мира. При таких переходах публика всегда освистывает своих бывших любимцев. В целом, матч будет равным. Поэтому и счет не будет крупным. Отдаю небольшое предпочтение «Зениту», потому что исполнители у него посильнее. Не скажу, что все, но тем не менее», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -