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Сегодня, 19:39

Петрушин заявил, что замены Йокановича сыграли ключевую роль в матче с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился мнением по поводу победы над «Пари НН» (3:1).

«Игра получилась двоякая. Мы увидели не очень хороший первый тайм. После пропущенного мяча прибавили. Забили три, и это идет в копилку «Динамо». Команда пока не может преодолевать эшелонированную оборону. К тому же не хватает пространства, поэтому нет скорости, чтобы использовать сильные качества футболистов, того же Тюкавина. Плюс команда допускает много брака в передачах. Это сказывается на игре. Сработали ли замены Йокановича? Да-да. Они сыграли ключевую роль — добавили скорости в игре. Правда команда стала играть немного авантюрно, когда на поле появились четыре нападающих. Но самое главное — появилась острота. Скорость сегодня играет очень важную роль», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» — на 13-м месте (19 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005087134_petrushin_zamenyi_yokanovicha_syigrali_klyuchevuyu_rol_v_matche_s_pari_nn
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