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Сегодня, 13:14

Петржела: «Выпил бы водку с Быстровым, но я трезвенник»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, с кем из российских футболистов хотел бы выпить.

«С кем из россиян выпил бы пиво? Со всеми моими зенитовцами, когда я тренировал команду — с Аршавиным, Кержаковым, с каждым. С командой Семака тоже бы выпил. Выпил бы я водку с Быстровым? Да, почему бы и нет? Но проблема в том, что я трезвенник. Никогда в жизни не пил крепкий алкоголь», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Петержела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Вместе с петербуржцами 69-летний чех завоевал серебряные медали.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-vy-pil-by-vodku-s-by-strovy-m-no-ya-trezvennik/
Владимир Быстров
Властимил Петржела
ФК Зенит
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