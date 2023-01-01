Петржела: «Выпил бы водку с Быстровым, но я трезвенник»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, с кем из российских футболистов хотел бы выпить.

«С кем из россиян выпил бы пиво? Со всеми моими зенитовцами, когда я тренировал команду — с Аршавиным, Кержаковым, с каждым. С командой Семака тоже бы выпил. Выпил бы я водку с Быстровым? Да, почему бы и нет? Но проблема в том, что я трезвенник. Никогда в жизни не пил крепкий алкоголь», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Петержела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Вместе с петербуржцами 69-летний чех завоевал серебряные медали.