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Сегодня, 10:22

Пименов о Талалаеве в «Торпедо»: «Неожиданное назначение»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Неожиданное назначение. Знаю его отлично. Если сможет найти правильный подход к игрокам, то результат будет. Команде нужно вылезать из подвала», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Константин Белов

Андрей Талалаев
Руслан Пименов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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