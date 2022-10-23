Пименов считает, что Галактионов способен помочь «Локомотиву» вернуть прежние позиции

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова в московский клуб.

«Спасет ли Галактионов железнодорожников? Его назначение еще не случилось, но как специалист он уже доказал свой уровень. В том числе и в молодежной сборной. Отзывы от ребят и от тренерского штаба о нем очень хорошие. Все в один голос говорят, что Галактионов — сильный тренер.

У него было хорошее начало в «Нижнем Новгороде», он поставил достаточно интересную игру. По крайней мере, был виден рисунок игры. Да, когда попадают на более сильных соперников, становится тяжелее играть. Но в этом ничего страшного нет. Если Галактионов реализует свои мысли в «Локомотиве», может получиться хороший симбиоз», — приводит KP слова Пименова.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. 8 октября клуб уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Федоров.