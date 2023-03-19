Пиняев — о матче с «Краснодаром»: «Победа заслуженна, у нас есть команда»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о матче с «Краснодаром» в рамках 20-го тура чемпионата России (3:2).

— Что произошло в перерыве?

— Поговорили, решили, что так играть нельзя. Надо все менять — настрой, прежде всего. Мы играли спустя время перед нашими болельщиками, — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

— Просто эмоциональная история или сыграли свою роль замены?

— И замены, конечно. Макс (Глушенков) вышел и забил. Рифат Жемалетдинов усилил. Все ребята сделали хороший объем работы. Победа заслуженна, у нас есть команда.

— Стыки вам уже не грозят, в подвал таблицы уже не смотрите?

— Не исключаем никакие варианты. Побеждать надо в каждом матче. Каждый матч как финал. Смотрим мы только на ближайшего соперника.

После этого матча «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (22 очка). 2 апреля железнодорожники сыграют с «Пари НН» в рамках 21-го тура чемпионата России.