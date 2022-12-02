Пиняев высказался о возможном уходе Осинькина из «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» рассказал о работе главного тренера команды Игоря Осинькина.

— Со стороны кажется, что Осинькин — очень добрый. В раздевалке он может устроить разнос?

— Конечно! Если ты не выполнишь установку и будешь действовать вразрез его требованиям, он, как и любой другой тренер, укажет на это на повышенных тонах. И это правильно. Мне, естественно, тоже доставалось.

— Его уход из «Крыльев» станет катастрофой? Слухи об этом появляются после каждой тренерской отставки в топ-клубах РПЛ.

— Сейчас Осинькин в Самаре — смысл об этом говорить? Он максимально комфортно себя ощущает, его любят футболисты и обожают болельщики. Наконец, Игорь Витальевич отлично справляется с работой: сколько бы игроков ни покидали команду, «Крылья» все равно не отходят от своего стиля и показывают качественный футбол. Каждый в команде знает, что делать на поле, — это показатель работы главного тренера.