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Сегодня, 14:37

Писарский — о будущем в «Крыльях»: «Может, уеду. Может, останусь. Непонятно»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал смену фамилии в протоколах национальных первенств.

— Ты сказал, что, если останешься в РПЛ на следующий сезон, поменяешь полноценно фамилию на Писарский. Есть какие-то планы по уходу?

— Нет, сейчас нет никаких целей. Были какие-то варианты раньше. Может, будут еще какие-то. Может, уеду. Может, останусь. Непонятно.

В текущем сезоне 27-летний Писарский провел 24 матча за самарскую команду, забил 20 голов и сделал две результативные передачи.

Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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