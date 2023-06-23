Писарский: «Лишние килограммы? Стою на ногах, значит, все хорошо»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в разговоре с «СЭ» подвел итоги медобследования перед сборами клуба.

— Как прошел медосмотр? Есть лишние килограммы после отпуска?

— Стою на ногах, значит, все хорошо. С лишними килограммами у меня никогда не было проблем.

В первой половине сезона-2022/23 Писарский выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям». Он провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.