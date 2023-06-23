Писарский — о свадьбе: «Медового месяца не было»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в разговоре с «СЭ» высказался о прошедшей свадьбе.

— Поздравляю с прошедшей свадьбой. Жена не обижается, что медовый месяц получился сокращенным?

— Его не было. Все впереди. Отпуск маленький. Приоритеты надо расставлять, все же есть еще родители. Надо с ними было время провести.

В первой половине сезона-2022/23 Писарский выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям». Он провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.