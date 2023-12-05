Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:36

Пивоваров рассказал о возможной реформе формата чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможной реформе формата чемпионата России.

«Вариант с плей-офф после окончания гладкого чемпионата? Он ключевой. То есть это проведение четырех раундов плей-офф, участвуют первые 8 команд по итогам гладкого чемпионата. Когда будет определяться чемпион страны? По итогам чемпионата. Как будет называться титул, который будут оспаривать в плей-офф? Это отдельный турнир и это вопрос брендинга. Сейчас главное — определить ресурс календаря и определить то, насколько будет эффективна коммерческая реализация. На перспективу — на следующий сезон, на через сезон — когда это будет возможно сделать. Возможно, это вообще невозможно сделать. Переход на «весна-осень»? Это масштабная реформа, которая требует очень большой проработки. И сейчас, на ближайшем горизонте, такое решение сложно принять, потому что очень много интересов будет затронуто. Все зависит от того, в каком формате будет осуществлен этот переход, и что будет в случае, если запрет на участие в соревнованиях УЕФА будет снят», — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС. Главой рабочей группы по изменению формата, как ранее говорил президент РПЛ Александр Алаев, является Пивоваров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pivovarov-rasskazal-o-vazhnom-nyuanse-vozmozhnoj-reformy-formata-chempionata-kogda-budet-opredelyat-sya-chempion/
Футбол
РПЛ
РФС
10
Обсудить
Читайте также
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Косторная и Куница не планировали выступать на чемпионате Москвы
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Алаев заявил, что эмоции Абаскаля и Бериши были лишними: «Все сделают выводы»

Футболисты «Рубина» вышли на матч РПЛ с «Динамо» в несогласованной лигой форме