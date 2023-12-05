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Сегодня, 12:30

Алаев заявил, что эмоции Абаскаля и Бериши были лишними: «Все сделают выводы»

Алаев надеется, что Абаскаль и Бериша сделают выводы из стычки
Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с участием главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ.

В игре между грозненской и московской командами (2:1) Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

— Еще вопрос по матчу «Спартака». Как телезритель можете ли вы оценить эпизод с Беришей? Не слишком ли это провокационно?

— Вернусь к своему тезису: все устали, эмоции, плюс понятно, что они на поле, гол. Наверное, лишние были эмоции со стороны Бериши и Абаскаля. Но что случилось, то случилось. Разберут коллеги. Но опять же это часть игры и эмоции. К сожалению, так бывает, что иногда они зашкаливают и приводят к таким инцидентам. Я надеюсь, что все сделают выводы и мы теперь будем меньше упоминать слово КДК.

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«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция.

РПЛ
Александр Алаев
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