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Сегодня, 15:37

Колосков: «Поможет ли сейчас Семин «Локомотиву»? Этого вам никто не скажет»

Мария Гусева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное возвращение Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива».

«Поможет ли сейчас Семин? Этого вам никто не скажет. Уже прошло слишком много времени. Новое руководство, абсолютно новая команда. Конечно, его опыт может пригодиться команде, но решать только ему, хочет ли он этого. Не берусь судить, сможет ли Семин исправить нынешнее положение «Локомотива», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-ne-uveren-chto-semin-smozhet-ispravit-ny-neshnee-polozhenie-lokomotiva/
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