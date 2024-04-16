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16 апреля, 22:38

Полузащитник «Балтики» Кузьмин — о шансах остаться в РПЛ: «Сейчас каждая игра — финал»

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Полузащитник «Балтики» Максим Кузьмин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах команды остаться в РПЛ.

— Как оцените шансы «Балтики» остаться в РПЛ?

— Все сейчас будет зависеть от нас. Мы показали, что можем играть со всеми. Как будем настраиваться и готовиться, так и будем играть.

— Через 12 дней «Балтика» вновь сыграет с ЦСКА. Будете ли готовиться по-особенному к этому матчу после сегодняшнего поражения?

— Мы к каждому сопернику настраиваемся по-особенному. Сейчас для нас каждая игра — это финал. Нет каких-то игр, в которых ты можешь немножко отдохнуть, а потом включиться. На ЦСКА настрой будет такой же как и на сегодня. Будем биться.

16 апреля «Балтика» проиграла ЦСКА (0:2) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Армейцы вышли в финал Пути РПЛ и встретятся с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит».

В чемпионате России «Балтика» занимает 14-е место, набрав 20 очков в 23 матчах.

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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