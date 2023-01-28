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Сегодня, 22:28

Полузащитник Батраз Гурциев вернулся в «Аланию»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Батраз Гурциев вернулся во владикавказскую «Аланию». Футболист перешел из «Оренбурга» на правах аренды с последующим правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба.

За два с половиной года Гурциев провел 98 матчей в составе красно-желтых, забил 36 голов и отдал 15 ассистов. Он является лучшим бомбардиром «барсов» в сезоне-2020/2021.

24-летний хавбек в текущем сезоне провел 8 матчей в РПЛ, оформив две голевые передачи, а также четыре встречи в Кубке России, где записал на свой счет одну передачу.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Оренбург
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