Полузащитник Батраз Гурциев вернулся в «Аланию»

Полузащитник Батраз Гурциев вернулся во владикавказскую «Аланию». Футболист перешел из «Оренбурга» на правах аренды с последующим правом выкупа, сообщает пресс-служба клуба.

За два с половиной года Гурциев провел 98 матчей в составе красно-желтых, забил 36 голов и отдал 15 ассистов. Он является лучшим бомбардиром «барсов» в сезоне-2020/2021.

24-летний хавбек в текущем сезоне провел 8 матчей в РПЛ, оформив две голевые передачи, а также четыре встречи в Кубке России, где записал на свой счет одну передачу.