КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:56

Обляков — о победе над «Торпедо»: «Старались, легкой игры не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).

— Какие эмоции от игры?

— Положительные, рады, что выиграли. Идем на втором месте. Все хорошо.

— Ожидали легкую игру?

— Легкой игры все равно не было. «Торпедо» за выживание борется. Старались. Но класс игроков сыграл.

— За счет чего прибавил во второй части сезона?

— За счет работы. Стараюсь. Выкладываюсь полностью. С этим все приходит. Сейчас еще ближе к атаке стал играть. Когда пошло дело, начал забивать. Больше удовольствия получаю.

— То, что тренер тебя передвинул ближе к атаке — это ваш с ним разговор или только его решение?

— Нет, не обсуждали. Я хочу приносить пользу команде там, где тренерский штаб считает.

— С Чаловым у вас связка?

— Она всегда была. Мы чувствуем друг друга очень хорошо. Сейчас стало больше заметно, потому что мы друг другу отдаем и забиваем с этих передач.

— Следили за матчем в «Химках»?

— Да, честно смотрел игру. «Спартак» сам виноват, что не выиграл. Так бывает в футболе.

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба в «Спартаке», Кокорин — в «Локо» и «Динамо». Как выглядели бы клубы РПЛ, состоящие лишь из воспитанников
Кассьерра спас золотой праздник «Зенита», хотя «Краснодар» едва его не сорвал
В ГД призвали к разрыву дипотношений с Британией после ударов Storm Shadow по ЛНР
Бастрыкин предложил национализировать главные секторы экономики РФ
Авиация ВКС РФ сбила наносивший удары по Луганску украинский Су-24
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Агенты Кухты заявил, что игрок счастлив остаться в «Спарте»
Каманцев заявил о расхождении рекомендаций арбитрам с решением Кукуляка в матче «Химки» — «Спартак»
Обляков — о матче со «Спартаком»: «В дерби игра всегда идет от ножа. Важно победить»
Первая лига поздравила «Торпедо» с возвращением
В «Торпедо» заявили, что Клотет останется главным тренером команды
Дубль Чалова и черно-белые слезы: ЦСКА отправил «Торпедо» в ФНЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Торпедо» Савин: «Будем работать, чтобы сразу же вернуться в РПЛ»

В «Торпедо» заявили, что Клотет останется главным тренером команды