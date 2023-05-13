Сегодня, 21:56
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:0).
— Какие эмоции от игры?
— Положительные, рады, что выиграли. Идем на втором месте. Все хорошо.
— Ожидали легкую игру?
— Легкой игры все равно не было. «Торпедо» за выживание борется. Старались. Но класс игроков сыграл.
— За счет чего прибавил во второй части сезона?
— За счет работы. Стараюсь. Выкладываюсь полностью. С этим все приходит. Сейчас еще ближе к атаке стал играть. Когда пошло дело, начал забивать. Больше удовольствия получаю.
— То, что тренер тебя передвинул ближе к атаке — это ваш с ним разговор или только его решение?
— Нет, не обсуждали. Я хочу приносить пользу команде там, где тренерский штаб считает.
— С Чаловым у вас связка?
— Она всегда была. Мы чувствуем друг друга очень хорошо. Сейчас стало больше заметно, потому что мы друг другу отдаем и забиваем с этих передач.
— Следили за матчем в «Химках»?
— Да, честно смотрел игру. «Спартак» сам виноват, что не выиграл. Так бывает в футболе.