Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Чавес рассказал, как мог бы уйти из футбола в 15 лет: «Думал: устроюсь в офис»

Чавес рассказал, как мог бы уйти из футбола в 15 лет
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Луис Чавес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» объяснил слова о том, что в 15 лет мог бы закончить футбольную карьеру.

«Сделал это на эмоциях, потому что был очень расстроен, оставшись без команды. В тот момент даже раздумывал о смене профессии! Хотя до этого не занимался ничем, кроме футбола. Думал: ну, буду искать работу, устроюсь в офис. Слава богу, вернулся в большой футбол и продолжил карьеру, где сейчас стараюсь извлечь максимум», — сказал Чавес «СЭ».

Луис Чавес. «Не согласен с Карпиным — в РПЛ высокая интенсивность!» Криминал в Мексике, Месси, Россия: интервью Чавеса

Ранее в одном из интервью Чавес вспоминал о своем уходе из «Пачуки» в 15 лет так: «Думал, что после этого не вернусь в футбол».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
Обсудить
Читайте также
Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК
Гроссмейстеры жалуются на участие женщин в суперфинале чемпионата России по шахматам
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чавес объяснил, почему знает о «Динамо» с детства: «Как-то играл против клуба на PlayStation»

Агент Хинчагов: «Файзуллаев — неочевидное попадание ЦСКА. Селекционный отдел совершил прекрасную сделку»