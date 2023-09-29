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РПЛ

Сегодня, 12:37

Полузащитник Ежов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника Романа Ежова и вратаря Ивана Ломаева.

«Роман Ежов тренируется в общей группе. Поможет ли он команде в матче против «Спартака»? Это решает тренер. Иван Ломаев продолжает восстановление от травмы. Он проходит лечение за рубежом. Пока неизвестно, когда он вернется в Россию», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ежов в этом сезоне провел за «Крылья» 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 ассиста. Ломаев провел 7 матчей и пропустил 10 голов.

Иван Ломаев
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Ежов
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