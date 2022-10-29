Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:58

Глушаков — о замене в первом тайме: «Обсудим с тренером завтра-послезавтра»

Глушаков рассказал о замене в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в комментарии «СЭ» рассказал о замене в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».

— Вы сегодня выходите в старте?

— Да. Посмотрим, сколько сыграю. Может быть так, для поддержания формы. Сегодня мне не удалось сыграть полный матч, меня заменили. Тренер говорит, что надо набирать форму. Когда не играешь, надо тренироваться. Есть время, значит можно. Пункт в контракте позволяет, руководители клуба разрешили. Побегаю, подвигаюсь.

— Тебя заменили на 35-й минуте.

— Это жизнь, это футбол. Такое бывает, и в конце заменяют, и в первых таймах. Что-то тренеру не понравилось, обсудим завтра-послезавтра.

— Почему ты сразу побежал в раздевалку?

— Я нормальный человек, как и все. Когда есть какие-то недовольства собой, что-то не так делал, поэтому и ушел. Не слышал, что Гогниев мне крикнул вслед. Я сидел в раздевалке и он у меня спросил какие-то вопросы, я ему их ответил. Вот и все. Мы на этом закончили разговор.

Глушаков приехал на матч Медиалиги. Он сыграет за «Реалити» против «Амкала».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Денис Глушаков
ФК Химки
10
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
«В чаше стадиона очень опасно». Что сейчас с «Донбасс Ареной» в Донецке
Россия приостановила реализацию зерновой сделки на неопределенный срок
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Локомотив» — ЦСКА: Медина открыл счет в матче
Бувач не считает, что «Динамо» с легкостью обыграл «Химки»
Глушаков предложил спросить у Гогниева по поводу отстранения некоторых игроков от тренировок
Агент Дивеева ответил, почему травмированного игрока включили в заявку на игру с «Локо»
Кобелев считает, что «Химки» показали отвратительную игру в обороне
Мойзес считает, что ЦСКА обязательно победит «Локомотив» в матче РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мойзес считает, что ЦСКА обязательно победит «Локомотив» в матче РПЛ

Кобелев считает, что «Химки» показали отвратительную игру в обороне