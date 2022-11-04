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Сегодня, 21:24

Глушаков рассказал, почему пропустил матч с «Оренбургом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом или партнерами по команде.

— Как вы решили вопрос, который был на игре с «Динамо»?

— Поговорили, после игры на следующий день потренировался. Просто Баженов попал мне в мышцу икроножную, ссадина.

— Ты видел, что было много критики, что ты поехал на матч в медиалиге.

— Я не видел критики. Вы знаете, я не понимаю этого. Иногда кто-то идет и напьется, критикуют, играешь в футбол — тоже критикуют. Что теперь делать? Пошел и поиграл в футбол.

— Как сейчас себя чувствуете?

— Думаю, через выходной приступлю к тренировкам. Сейчас сказали расписание, что у нас выходные. После них приступлю к работе в общей группе.

Глушаков был заменен на 35-й минуте матча 15-го тура с «Динамо», при этом Гогниев проводил его с поля выкриком: «Домой!» и нецензурными выражениями.

Денис Глушаков
ФК Оренбург
ФК Химки
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