Источник: Антон Миранчук интересен «Бешикташу»

«Бешикташ» заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Антоне Миранчуке, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале. Турецкий клуб хочет оформить переход россиянина этой зимой.

По информации источника, агент игрока Вадим Шпинев запрашивает у турецкого клуба зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

Отмечается, что 28-летний хавбек получил устное предложение от «Локомотива». Железнодорожники хотят подписать с Миранчуком соглашение с понижением зарплаты в два раза — с 2,4 миллиона евро до 1,2 миллиона евро в год.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.