Рыбчинский: «У нас были моменты, чтобы второй забивать. Нужно было реализовывать их»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

— Тяжелая игра. «Спартак» хорошо держал мяч. Чего не хватило? Реализации. У нас были моменты, чтобы второй забивать. Нужно было реализовывать их. Но проиграли.

— Как оцените эпизод с пенальти?

— Никак. Меня тогда заменили, был далеко от этого момента. Повтор пока не смотрел.

— Не удивлены, как Промес исполнил пенальти?

— Нет. Как захотел, так и исполнил этот пенальти.

— Своей игрой доволен?

— Более-менее. Но надо продолжать работать.

— Следишь за «Локомотивом»? Что думаешь о результатах команды?

— Слежу за командой. Результаты у них не очень. С чем это связано? Не знаю, не нахожусь сейчас в команде.