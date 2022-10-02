Рыбчинский: «У нас были моменты, чтобы второй забивать. Нужно было реализовывать их»

Сегодня, 21:47
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
— Тяжелая игра. «Спартак» хорошо держал мяч. Чего не хватило? Реализации. У нас были моменты, чтобы второй забивать. Нужно было реализовывать их. Но проиграли.
— Как оцените эпизод с пенальти?
— Никак. Меня тогда заменили, был далеко от этого момента. Повтор пока не смотрел.
— Не удивлены, как Промес исполнил пенальти?
— Нет. Как захотел, так и исполнил этот пенальти.
— Своей игрой доволен?
— Более-менее. Но надо продолжать работать.
— Следишь за «Локомотивом»? Что думаешь о результатах команды?
— Слежу за командой. Результаты у них не очень. С чем это связано? Не знаю, не нахожусь сейчас в команде.