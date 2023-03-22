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Полузащитник «Оренбурга» Ковалев считает, что «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалев в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«Можно ли назвать «Спартак» главным раздражителем для «Оренбурга»? Конечно, особенно приятно обыгрывать такие команды, как «Спартак» и «Зенит». Эти команды выше нас по уровню. Думаю, и «Спартак» способен бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ. Это сильная команда. Просто мы к ним подготовились и не дали ничего сделать», — сказал Ковалев «СЭ».

После 20 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России (40 очков), «Оренбург» — седьмой (31 очко). У лидирующего «Зенита» 48 очков.

Юрий Ковалев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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