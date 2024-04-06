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Сегодня, 10:09

Полузащитник «Реал Сосьедад» Захарян пожелал «Динамо» выиграть РПЛ

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян обратился к футболистам «Динамо».

«Желаю им стать чемпионами. Все шансы есть. Спасибо за поддержку. Скучаю. Может, еще увидимся», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 3 очка. «Краснодар», идуший вторым, опережает бело-голубых на 2 очка.

Захарян — воспитанник «Динамо». Футболист перешел из московского клуба в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. 20-летний хавбек провел 32 матча за испанскую команду, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.

Источник: Ютуб-канал «Динамо»
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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