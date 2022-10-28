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Сегодня, 18:39

Мартинс: «Восстановиться через радость от процесса — вот моя цель»

Мария Гусева
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Я чувствую себя намного лучше. Прогрессирую неделя за неделей, использую в работе все большие веса, сегодня приступил к бегу. Самое сложное? Быть за пределами поля. Футболисты любят играть в футбол, это очевидно. Но такие периоды — тоже часть игры, иногда случаются повреждения. Принимаю это и работаю», — цитирует пресс-служба клуба Мартинса.

Игрок ответил на вопрос о том, когда он полноценно вернется на поле.

«Не хочу сам себе создавать лишнее давление, просто работаю. И когда придет время, буду готов. А пока работаю. Стараюсь получать от этого удовольствие, потому что травмы — это всегда непросто. Восстановиться через радость от процесса — вот моя цель», — добавил он.

В сезоне-2022/23 Мартинс забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за «Спартак». Из-за мышечного повреждения бедра 25-летний люксембуржец выбыл до конца 2022 года.

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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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