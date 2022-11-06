Рязанцев: «Незабитый момент? Единственное, что меня успокаивает, это было при 0:2»

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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился эмоциями после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).
Впечатления от игры противоречивые. Вызывают много вопросов с нашей стороны. Первое — мы не забиваем. Много моментов у наших ворот к сожалению. Первый момент Довбня спас. Думаю, обязательно поговорим все вместе. Печальное положение у нас, но есть возможность реабилитироваться.
Мой незабитый момент? Единственное, что меня успокаивает, это было при 0:2. Это был технический брак.
По последним играм мы должны были брать очки и с «Локомотивом», и с «Ахматом». Это футбол. Один гол может перевернуть исход матча в любую сторону", — сказал Рязанцев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
«Торпедо» идет на последней, 16-й строчке, имея в активе 6 очков.
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