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Сегодня, 16:15

Полузащитник «Урала» Газинский может избежать операции после травмы плеча

Алина Савинова
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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский может отказаться от операции на плечевом суставе, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, футболисту может и не потребоваться хирургическое вмешательство. Сейчас полузащитник ждет решения врача, который и ранее оперировал его травмированное плечо.

Газинский получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).

В текущем сезоне РПЛ 33-летний футболист принял участие в 14 матчах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Газинский перешел в «Урал» прошлым летом. Его контракт с клубом рассчитан на два года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitniku-urala-gazinskomu-skoree-vsego-ne-potrebuetsya-operatsiya-posle-travmy-plecha/
Юрий Газинский
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