Полузащитник «Урала» Сунгатулин: «Было неприятно ощущать, что стыки рядом. В следующем сезоне хотим быть выше»

Сегодня, 16:37
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ.
— Отличная игра. Все было под контролем.
— Думали о мотивации в виде стыковых матчей перед игрой?
— Было не очень приятно ощущать, что они где-то близко. Но мы все знали, что если обыграем «Химки», то все будет нормально.
— Какой результат в следующем сезоне будет приемлемым для «Урала»?
— В этом сезоне мы уже точно останемся в РПЛ. В следующем сезоне надеемся быть как можно выше, шестое место было бы вообще отличным результатом!
— Не слишком высокие ожидания?
— Нет. Пока непонятно ничего. Команда, которая вышла из ФНЛ, в нашем чемпионате может быть и на седьмом-восьмом месте.
Благодаря победе над «Химками» «Урал» избежал попадания в стыковые матчи и сохранил место в РПЛ на сезон-2023/24. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками, екатеринбуржцы не опустятся ниже 12-й строчки по итогам сезона.