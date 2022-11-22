22 ноября, 22:42
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после завершения товарищеского матча против «Црвены Звезды» (3:1).
— Сегодня была товарищеская игра с хорошей командой, которая участвовала в этом сезоне в еврокубках, лидирует с большим отрывом в своем чемпионате. Через эту игру готовились к предстоящему матчу в Кубке со «Спартаком». Сейчас уже все мысли об этом, будем готовиться к «Спартаку».
— Как вы лично настраивались? К чему готовились сегодня? Нужна ли была обязательно победа или матч рассматривался как хороший тренировочный спарринг перед воскресной игрой?
— Естественно, в любом матче выходим с мыслями только о победе — будь он товарищеский или официальный. Тем более, на домашнем стадионе при своих болельщиках. Сегодня очень много собралось зрителей — спасибо им большое за такую поддержку в товарищеском матче.
— Если не ошибаемся, для вас этот матч был чуть более наполнен личными эмоциями. Могли бы вы рассказать, почему?
— Сегодня меня впервые сопровождал сын, когда мы выходили на поле. Поэтому было вдвойне приятно. Ему было интересно посмотреть, как все обстоит изнутри — здесь, на стадионе. Очень рад и счастлив, что так произошло.
— Расскажите о моменте с забитым мячом — соперники апеллировали к арбитру, говорили, что там офсайд. Как момент выглядел вашими глазами?
— Как мне показалось, один из игроков «Црвены» задержался [ближе к своим воротам]. Сложно судить — видел его боковым зрением, но раз арбитр не поднял флажок, то значит, что офсайда не было.
— Одна команда в красно-белых цветах уже уступила на «Газпром Арене», ждем следующую. Какой настрой на заключительный матч в году?
— Настрой — самый боевой. Несмотря на то, что это последний матч. У нас не все задачи решены в группе. Будем отталкиваться от завтрашнего результата, тем не менее, нужно побеждать. Это заключительный матч года, заключительный матч в группе. Будет серьезная борьба.
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