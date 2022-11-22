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22 ноября, 22:42

Ерохин — о матче со «Спартаком»: «Это заключительный матч года, заключительный матч в группе. Будет серьезная борьба»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после завершения товарищеского матча против «Црвены Звезды» (3:1).

— Сегодня была товарищеская игра с хорошей командой, которая участвовала в этом сезоне в еврокубках, лидирует с большим отрывом в своем чемпионате. Через эту игру готовились к предстоящему матчу в Кубке со «Спартаком». Сейчас уже все мысли об этом, будем готовиться к «Спартаку».

— Как вы лично настраивались? К чему готовились сегодня? Нужна ли была обязательно победа или матч рассматривался как хороший тренировочный спарринг перед воскресной игрой?

— Естественно, в любом матче выходим с мыслями только о победе — будь он товарищеский или официальный. Тем более, на домашнем стадионе при своих болельщиках. Сегодня очень много собралось зрителей — спасибо им большое за такую поддержку в товарищеском матче.

— Если не ошибаемся, для вас этот матч был чуть более наполнен личными эмоциями. Могли бы вы рассказать, почему?

— Сегодня меня впервые сопровождал сын, когда мы выходили на поле. Поэтому было вдвойне приятно. Ему было интересно посмотреть, как все обстоит изнутри — здесь, на стадионе. Очень рад и счастлив, что так произошло.

— Расскажите о моменте с забитым мячом — соперники апеллировали к арбитру, говорили, что там офсайд. Как момент выглядел вашими глазами?

— Как мне показалось, один из игроков «Црвены» задержался [ближе к своим воротам]. Сложно судить — видел его боковым зрением, но раз арбитр не поднял флажок, то значит, что офсайда не было.

— Одна команда в красно-белых цветах уже уступила на «Газпром Арене», ждем следующую. Какой настрой на заключительный матч в году?

— Настрой — самый боевой. Несмотря на то, что это последний матч. У нас не все задачи решены в группе. Будем отталкиваться от завтрашнего результата, тем не менее, нужно побеждать. Это заключительный матч года, заключительный матч в группе. Будет серьезная борьба.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-11-22-aleksandr-erokhin-segodnya-menya-vpervye-soprovozhdal-syn-kogda-my-vykhodili-na-pole.htm

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Обе забьют - да

27%

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ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Александр Ерохин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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