Ерохин — о матче со «Спартаком»: «Это заключительный матч года, заключительный матч в группе. Будет серьезная борьба»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после завершения товарищеского матча против «Црвены Звезды» (3:1).

— Сегодня была товарищеская игра с хорошей командой, которая участвовала в этом сезоне в еврокубках, лидирует с большим отрывом в своем чемпионате. Через эту игру готовились к предстоящему матчу в Кубке со «Спартаком». Сейчас уже все мысли об этом, будем готовиться к «Спартаку».

— Как вы лично настраивались? К чему готовились сегодня? Нужна ли была обязательно победа или матч рассматривался как хороший тренировочный спарринг перед воскресной игрой?

— Естественно, в любом матче выходим с мыслями только о победе — будь он товарищеский или официальный. Тем более, на домашнем стадионе при своих болельщиках. Сегодня очень много собралось зрителей — спасибо им большое за такую поддержку в товарищеском матче.

— Если не ошибаемся, для вас этот матч был чуть более наполнен личными эмоциями. Могли бы вы рассказать, почему?

— Сегодня меня впервые сопровождал сын, когда мы выходили на поле. Поэтому было вдвойне приятно. Ему было интересно посмотреть, как все обстоит изнутри — здесь, на стадионе. Очень рад и счастлив, что так произошло.

— Расскажите о моменте с забитым мячом — соперники апеллировали к арбитру, говорили, что там офсайд. Как момент выглядел вашими глазами?

— Как мне показалось, один из игроков «Црвены» задержался [ближе к своим воротам]. Сложно судить — видел его боковым зрением, но раз арбитр не поднял флажок, то значит, что офсайда не было.

— Одна команда в красно-белых цветах уже уступила на «Газпром Арене», ждем следующую. Какой настрой на заключительный матч в году?

— Настрой — самый боевой. Несмотря на то, что это последний матч. У нас не все задачи решены в группе. Будем отталкиваться от завтрашнего результата, тем не менее, нужно побеждать. Это заключительный матч года, заключительный матч в группе. Будет серьезная борьба.