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Сегодня, 20:09

Пономарев дал прогноз на матч ЦСКА с «Динамо»

Виктория Кравченко
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, чего ждет от матча 5-го тура РПЛ армейцев с «Динамо».

— ЦСКА и в обороне играет слабо, и впереди все зыбко. То Чалов хорошо сыграет, то нет. Ну, забил он четыре мяча, три из которых с пенальти. При этом лучший бомбардир. Ну какой он бомбардир? Надо только с игры считать забитые мячи. У «Динамо» Захарян уходит. Это не такая большая потеря, но там ребята интересные впереди, забивные и жаждущие гола. Это очень опасно.

— На какой результат вы бы поставили?

— На ничью. Будет или 0:0, или 1:1. Причем ничья будет для «армейцев» хорошим вариантом. Все-таки ЦСКА будет играть в гостях. У «Динамо» будет преимущество своих болельщиков, своего стадиона, — цитирует Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа и начнется в 15.00 по местному времени. После четырех туров армейцы занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Бело-голубые идут на 7-й позиции, имея в активе 7 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005284966_ponomarev_cska_syigraet_s_dinamo_vnichyu_i_eto_budet_horoshim_variantom_dlya_armeycev
Владимир Пономарев (СССР)
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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