Пономарев дал прогноз на матч ЦСКА с «Динамо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, чего ждет от матча 5-го тура РПЛ армейцев с «Динамо».

— ЦСКА и в обороне играет слабо, и впереди все зыбко. То Чалов хорошо сыграет, то нет. Ну, забил он четыре мяча, три из которых с пенальти. При этом лучший бомбардир. Ну какой он бомбардир? Надо только с игры считать забитые мячи. У «Динамо» Захарян уходит. Это не такая большая потеря, но там ребята интересные впереди, забивные и жаждущие гола. Это очень опасно.

— На какой результат вы бы поставили?

— На ничью. Будет или 0:0, или 1:1. Причем ничья будет для «армейцев» хорошим вариантом. Все-таки ЦСКА будет играть в гостях. У «Динамо» будет преимущество своих болельщиков, своего стадиона, — цитирует Пономарева «Евро-Футбол.Ру».