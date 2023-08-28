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Сегодня, 17:15

Пономарев — о Карраскале в «Динамо»: «Многое будет зависеть от его поведения. Я думаю, что он может там заиграть»

Виктория Кравченко
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход Хорхе Карраскаля в «Динамо». Он считает, что многое будет зависеть от поведения футболиста.

«В «Динамо» он может заиграть. Многое будет зависеть от его поведения. Я думаю, что он может там заиграть. Ему нужно найти общий язык с командой. Доказывать ему есть что. Но все же склоняюсь к тому, что лидером он там не станет, не заиграет хорошо. Но если заиграет, я порадуюсь за него», — сказал Пономарев «Евро-Футбол.Ру».

27 августа стало известно, что «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере Карраскаля. 25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Колумбийский полузащитник перешел в ЦСКА на правах аренды в феврале 2022 года. В мае 2022-го московский клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта».

Источник: https://www.euro-football.ru/
Владимир Пономарев (СССР)
Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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