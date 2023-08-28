Газзаев: «Сколько Дзюба забьет до зимы? Это вопрос для журналистов»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче с «Сочи».

«Локомотив» победил «Сочи» по делу. Железнодорожники больше создали опасных моментов. Были острее, да и в обороне сыграли надежно, на ноль, впервые в этом чемпионате. Сказалось возвращение в строй Дзюбы. Возможно, он еще не в оптимальных кондициях, но в футболе очень важно такое понятие, как аура авторитета. Вот Дзюба своим авторитетом вселяет в партнеров уверенность в своих силах. Ну и в голевом эпизоде поучаствовал, здорово откатил Глушенкову. В общем, Артем показал, что он крайне необходим этой команде.

Сколько голов он забьет до зимы? Больше или меньше двух? Ну нет, это вопрос для журналистов. Форвард оценивается не только по забитым мячам, но и по выигранным единоборствам, пасам, давлению на оборону соперника. Дзюба еще принесет пользу «Локомотиву».

Конечно, газон в Сочи был безобразным. Будем надеяться, что за время паузы в чемпионате его приведут в порядок. Однако, даже несмотря на такое качество поля и жару, «Локомотив» показал добротный футбол, старался комбинировать. Это радует», — сказал Газзаев «СЭ».

Полностью интервью Валерия Газзаева можно прочитать на сайте «СЭ».