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Пономарев раскритиковал возможное возвращение Марио Фернандеса в ЦСКА

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном возвращении Марио Фернандеса в армейский клуб.

«Марио — футболист для фанатов и необразованной публики! Он уже возрастной игрок, еще и безобразно играет в обороне. Не зря его не брали в сборную Бразилии! А за «Интернасьонал» Марио сыграл и вовсе пять матчей. Значит, как игрок он вовсе там не котировался», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Пономарев считает, что возвращение Фернандеса станет дополнительной нагрузкой для главного тренера Владимира Федотова.

«Возвращение в ЦСКА станет дополнительной нагрузкой для Федотова. Кого-то нужно будет сажать на лавку, хотя состав уже хорошо сыгран. Крепкая оборона, есть взаимовыручка, все понимают друг друга с полуслова. Здесь Фернандесу места нет. Может быть, Федотов и пойдет на то, чтобы дать ему играть в качестве свободного художника, лишь бы забивал. Но вероятность, что так случится, мала», — добавил Пономарев.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В составе армейцев он три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз становился обладателем Кубка России.

Во вторник, 4 июля, журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что ЦСКА и «Интернасьонал» не достигли договоренности об оплате компенсации за Фернандеса в размере 366 тысяч евро. Позднее агент защитника подтвердил эти данные.

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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