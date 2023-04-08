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Сегодня, 11:06

Пономарев: «В начале сезона я больше рассчитывал на Хорхе Карраскаля»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кто его больше всего разочаровал в московской команде в текущем сезоне.

«В начале сезона я больше рассчитывал на Хорхе Карраскаля. Я думал, что он будет прибавлять от игры к игре. А он, наоборот, сбавил обороты, теперь на него нельзя надеяться. Он слишком пижонистый. Мне кажется, что игрока перехвалила пресса. Он подумал, что является идолом — все знает и умеет. Но я с этим не согласен — он ничего не знает и не умеет. Надо все время работать, а он перестал и потерялся. На него была хорошая надежда. Карраскаль возомнил из себя великого игрока и потерялся. Нужно всегда думать: «Если я плохо играю, то я слабак». Вот он таким и оказался», — приводят слова Пономарева Betonmobile.ru.

24-летний хавбек сыграл за ЦСКА в текущем сезоне 25 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-nazval-igroka-tsska-kotoryiy-razocharoval-ego-v-nyineshnem-sezone
Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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