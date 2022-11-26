26 ноября, 20:28
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил результат матча 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором армейцы обыграли «Сочи» (2:1).
«Армейцы завершили первую часть сезона на мажорной ноте. Победу нельзя назвать убедительной, но главное, что взяли три очка. Отмечу оборону сегодня, но вот нападение слабое. Чалов и Заболотный — не те форварды, которые нужны ЦСКА. Нужны те, кто умеет бежать с мячом и постоянно открываются. Это насущная проблема команды. Бежать вперед и обработать мяч сложно, а получить его в ноги легко для любого футболиста. Нынешние форварды ЦСКА умеют играть в пас, а вот бежать и использовать дриблинг не способны», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.
ЦСКА по итогам групповой стадии занял 2-е место в группе D (13 очков) и вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Сочи», набрав 2 очка, занял последнее место и вылетел из Кубка России.
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