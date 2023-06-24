Пономарев: «ЦСКА следует продать Зайнутдинова, он исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о том, что полузащитник армейцев Бахтиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Зайнутдинов сейчас исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом, на какой бы позиции он не выходил. Одно дело, когда футболист так играет на неудобной для себя позиции, но когда он играет так везде... Я считаю, что ЦСКА следует его продать, это было бы правильно. Его хочет купить «Бешикташ»? Пусть туда и переходит, если стороны смогут договориться. А ЦСКА следует поискать качественную замену Бахтиеру», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел 21 матч за ЦСКА в РПЛ, отметился 1 голом и 3 результативными передачами. Контракт 25-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2025 года.