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Пономарев: «ЦСКА следует продать Зайнутдинова, он исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слухи о том, что полузащитник армейцев Бахтиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Зайнутдинов сейчас исполняет свои обязанности на поле на три с плюсом, на какой бы позиции он не выходил. Одно дело, когда футболист так играет на неудобной для себя позиции, но когда он играет так везде... Я считаю, что ЦСКА следует его продать, это было бы правильно. Его хочет купить «Бешикташ»? Пусть туда и переходит, если стороны смогут договориться. А ЦСКА следует поискать качественную замену Бахтиеру», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

В минувшем сезоне Зайнутдинов провел 21 матч за ЦСКА в РПЛ, отметился 1 голом и 3 результативными передачами. Контракт 25-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-nuzhno-prodat-zajnutdinova-on-ploho-vy-polnyaet-svoi-obyazannosti-na-pole/
Владимир Пономарев
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