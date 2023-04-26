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Сегодня, 15:40

Пономарев заявил, что продажа пива на стадионах будет воспитывать российских болельщиков

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, как относится к продаже пива на российских стадионах.

«Очень положительно отношусь к тому, что пиво будет продаваться на стадионах. Это приведет в порядок наших болельщиков. Они все равно напиваются где-то перед матчем, а это еще хуже. На стадионе, когда они выпьют, то сразу раскрепостятся. Продажа пива на стадионах будет воспитывать наших болельщиков, к культуре приучать», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-prodazha-piva-na-stadionah-budet-vospity-vat-nashih-bolel-shhikov/
Владимир Пономарев
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