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15 марта, 14:05

Попов: «Не удивлен отставкой Ивича, Галицкий не разбирается в футболе»

Владимир Ивич
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Я не удивлен отставкой Ивича, потому что Галицкий в футболе не разбирается. Он романтик, но это не значит, что разбирается в футболе. Может, он хороший бизнесмен, но в футболе точно разбирается плохо», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

«Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича 13 марта. До конца текущего сезона исполнять обязанности тренера будет Мурад Мусаев.

После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место, набрав 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Алексей Попов
Владимир Ивич
Мурад Мусаев
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