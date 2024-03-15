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15 марта, 13:38

Эммерсон рассказал об отношении к родной стране Конго

Виктория Кравченко
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Конголезский защитник «Урала» Эммерсон поделился мнением о Конго. Футболист рассказал, как часто бывает в родной стране.

«Пока нет, но планирую: отец незнаком с моей супругой, нужно исправить этот момент. Плюс ей самой интересно посмотреть на страну. На самом деле там прикольно. Конго не страна третьего мира, как многие думают. Там все есть: интернет, вода, магазины, электричество, медицина. Конечно, для людей из Москвы, Питера или Екатеринбурга Конго покажется обычным селом. Но страна развивается, там многое делается для людей», — цитирует Эммерсона

28-летний Эммерсон выступает за «Урал» с лета 2022 года после ухода из «СКА-Хабаровск».

Источник: https://sport24.ru/football/news-629718-futbolist-urala-emmerson-dlya-lyudey-iz-uslovnykh-moskvy-pitera-ili-yekaterinburga-kongo-pokazhetsya-selom
ФК Урал
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