Попов рассказал, почему ЦСКА не выиграл в матче с «Зенитом»

Тренер-ассистент «Алании» Денис Попов оценил выступление ЦСКА после 7 туров чемпионата России.

«Безусловно, хотелось бы, чтобы ЦСКА шел хотя бы в тройке. Почему не выиграли в последнем матче у «Зенита»? Потому что пропустили на последних минутах, где-то не хватило концентрации. Есть над чем работать. Как раз сейчас наступила пауза на матчи сборных, можно провести анализ и работу над ошибками. Чемпионат длинный, поэтому все еще впереди. Не всем же, как «Алания», идти мощно, уверенно и без шансов для остальных (смеется)», — цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

После 7 туров РПЛ ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.