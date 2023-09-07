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РПЛ

Сегодня, 13:27

Биджиев оценил игру «Краснодара» после семи туров РПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев подвел итоги выступлений «Краснодара» после первых семи туров чемпионата России.

«То, что «Краснодар» сегодня идет на первом месте, это мини-сенсация. На мой взгляд, он раньше гораздо ярче играл в атаке. Например, когда там работал Мусаев. Сейчас же «Краснодар», по моему мнению, является самой сбалансированной командой в лиге и лидирует в таблице по праву. Он создает моменты впереди, но в то же время достаточно строго играет сзади», — цитирует Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

После 7 туров РПЛ «Краснодар» набрал 17 очков и расположился на 1-м месте турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005323208_bidjiev_v_spartake_idut_glubinnyie_processyi_a_liderstvo_krasnodara__mini-sensaciya
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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