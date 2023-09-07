Биджиев оценил игру «Краснодара» после семи туров РПЛ

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев подвел итоги выступлений «Краснодара» после первых семи туров чемпионата России.

«То, что «Краснодар» сегодня идет на первом месте, это мини-сенсация. На мой взгляд, он раньше гораздо ярче играл в атаке. Например, когда там работал Мусаев. Сейчас же «Краснодар», по моему мнению, является самой сбалансированной командой в лиге и лидирует в таблице по праву. Он создает моменты впереди, но в то же время достаточно строго играет сзади», — цитирует Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

После 7 туров РПЛ «Краснодар» набрал 17 очков и расположился на 1-м месте турнирной таблице.