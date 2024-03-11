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11 марта, 10:04

Посредники предложили Ивича «Спартаку»

Виктория Кравченко
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Посредники, которые работали над приглашением Владимира Ивича в «Краснодар», активно предлагают главного тренера «Спартаку».

По данным Metaratings.ru, у спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала в приоритете другие кандидатуры на пост главного тренера. Речь идет об иностранных специалистах.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Ивич может сменить Гильермо Абаскаля в московском клубе. Он возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Краснодар» идет вторым с 39 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/posredniki-predlozhili-ivicha-spartaku-u-amarala-v-prioritete-drugie-specialisty-342559/
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль
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