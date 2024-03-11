Кузьмичев прокомментировал выход Джикии в конце матча «Спартака» с «Факелом»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев объяснил причины выхода капитана красно-белых Георгия Джикии в концовке матча 20-го тура РПЛ с «Факелом».

Защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия вышел на замену после второго пропущенного гола.

— Зачем Абаскаль выпустил Джикию в конце? Между ними есть какой-то скрытый, вялотекущий конфликт, а здесь он выпускает Джикию. Для чего? Показать, что и с ним команда не может выиграть?

— Я не знаю, было ли у него в голове вот именно то, что вы озвучили. Мне скорее показалось, что это было, чтобы насытить линию атаки и оставить в обороне трех номинальных защитников. Я так это видел, — сказал Кузьмичев Metaratings.ru .

Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 31 мая 2024 года, но в трудовом договоре есть пункт об автоматическом продлении на сезон.

В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл за красно-белых 7 матчей.