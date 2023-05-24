Представитель Глебова отреагировал на информацию о готовности «Спартака» предложить 7 миллионов евро за игрока

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Павел Банатин, представитель полузащитника «Ростова» Данила Глебова, отреагировал на информацию о желании «Спартака» подписать игрока в летнее трансферное окно.
24 мая инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» готов предложить за 23-летнего футболиста 6-7 миллионов евро, а ростовчане хотят выручить от его продажи на 3 миллиона больше.
«Первый раз об этом слышу», — приводит Sport24 слова Банатина.
В текущем сезоне Глебов провел за «Ростов» 37 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 результативными передачами.
Ростовская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 28 матчах. В оставшихся двух турах ростовчане сыграют с «Ахматом» и ЦСКА.