Представитель игрока «Академику Визеу» Кловиса опроверг новость об интересе «Краснодара»

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы нападающего «Академику Визеу» Андре Кловиса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на интерес «Краснодара» к 26-летнему бразильцу.

Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

«Краснодар» интересуется Андре Кловисом? Нам ничего не известно об этом", — сказал Фрейтас «СЭ».

Кловис в этом сезоне провел 33 матча и забил 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро. Контракт нападающего с «Академику Визеу» рассчитан до лета