В агентстве Дугласа Сантоса сообщили об отсутствии предложений по игроку

Сегодня, 10:55
Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса ответил на вопрос «СЭ» о наличии предложений по игроку.
— Были ли предложения от клубов по Сантосу?
— Нет, — сказал Фрейтас «СЭ».
Ранее Сантос подтвердил интерес со стороны «Фламенго». Защитник «Зенита» признался, что бразильский клуб выходил на его агента с предложением о переходе. Футболист ответил отказом и намерен продолжать карьеру в Европе. Одно из основных желаний — снова сыграть в Лиге чемпионов.
Контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.