Кигинько: «Расторгая контракт с «Торпедо», Кухарчук понимал, что пойдет в «Пари НН»

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько прокомментировал переход полузащитника Ильи Кухарчука из «Торпедо» в «Пари НН».

«Контракт с «Пари НН» был подписан позавчера. Его позвал главный тренер Сергей Юран, рассчитывает на помощь Ильи. На следующий сезон нужно решать задачи. Расторгая контракт с «Торпедо», Кухарчук понимал, что пойдет в Нижний, других вариантов не рассматривал», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

2 июля «Пари НН» объявил о подписании контракта с Кухарчуком. В минувшем сезоне футболист выступал за «Химки» и «Торпедо». В РПЛ он провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Также на счету 32-летнего полузащитника 3 игры в FONBET Кубке России.